Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бенфіка у чемпіонському поєдинку розписала нічию зі Спортингом: відома оцінка Трубіна

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 22:11
Бенфіка у чемпіонському поєдинку розписала нічию зі Спортингом: відома оцінка Трубіна
Анатолій Трубін
Getty Images

У суботу, 10 травня, відбувся центральний матч 33 туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка Анатолія Трубіна зіграла внічию зі Спортингом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство, однак сильнішого колективи не виявили, залишивши інтригу на потім. В обох команд після зустрічі стало по 79 балів, "леви" випереджають "орлів" за додатковими показниками.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у старті. Статистичний портал SofaScore виставив йому оцінку в 7,1 бала.

Нагадаємо, у попередньому турі Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Ешторілом (2:1) у межах 32 туру Прімейра-ліги. Трубін у цьому поєдинку став одним з героїв, відбивши 11-метровий удар.

Бенфіка Спортинг Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Анатолій Трубін

Наші за кордоном: Довбик – герой, Трубін – рятівник, Ігнатенко – чемпіон
Чемпіон світу відзначив шикарний виступ Трубіна у матчі з Ешторілом
Відбив пенальті та допоміг перемогти: визначилася оцінка Трубіна за матч чемпіонату Португалії
Трубін допоміг Бенфіці перемогти Ешторіл та очолила чемпіонат Португалії
Зінченко асистує, чудова гра Миколенка не допомагає, Довбик виходить із заміни: наші за кордоном

Останні новини