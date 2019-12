Керівництво Вест Гема знайшло заміну Пеллегріні

Другий тренер Вест Гема Енцо Мареска може очолити лондонський клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Лондонці запропонували 39-річному італійцю посаду головного тренера команди після відставки Мануеля Пеллегріні.

