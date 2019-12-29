Керівництво Вест Гема знайшло заміну Пеллегріні

Джерело - Чемпіон.
Другий тренер Вест Гема Енцо Мареска може очолити лондонський клуб.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Лондонці запропонували 39-річному італійцю посаду головного тренера команди після відставки Мануеля Пеллегріні.
#WestHam have offered the role of manager to Enzo #Maresca. He is thinking about the possibility of replacement his master Manuel #Pellegrini. #transfers #WHUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) 28 грудня 2019 р.
Після 19 матчів Вест Гем посідає 17-е місце у турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Вест Гем програв Лестеру.