 Вест Гем програв Лестеру, Тоттенгем не зміг переграти Норвіч у 20 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем програв Лестеру, Тоттенгем не зміг переграти Норвіч у 20 турі АПЛ

Сьогодні 21:25 177 0
Вест Гем без українця зазнав домашньої поразки
Вест Гем програв Лестеру, Тоттенгем не зміг переграти Норвіч у 20 турі АПЛ
#Лестер, #Вест Гем, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі англійської АПЛ Вест Гем вдома програв Лестеру, а Тоттенгем переграв Норвіч.

Вест Гем без Ярмоленка вдома зазнав поразки від Лестера. Тоттенгем Моурінью двічі відігравався у матчі з Норвічем. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня 

Вест Гем - Лестер 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 40 Іхеаначо, 1:1 - 45 Форнальс, 1:2 - 56 Грей

Норвіч – Тоттенгем 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Вранчич, 1:1 - 55 Еріксен, 2:1 - 61 Ор’є (авт.), 2:2 - 83 Кейн (пен)

Раніше, Брайтон обіграв Борнмут.

Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.

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