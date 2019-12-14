Джерело - Чемпіон.

Географічна серія онлайн-бібліотеки Parimatch, присвячена світовому футболу, поповнилася ще однією книгою. "Футбол йде на північ. Ніхт капітулює!" (Футбол идет на север. Нихт капитулирен!) А. Франкова і Б. Таліновскій розповідає про історію та сучасність збірної Німеччини, розкриваючи секрети успіху "німецької машини".

Бундестім – одна з найуспішніших команд світу, не раз підносить сюрпризи фанатам футболу. Хто б не був суперником збірної Німеччини, ця команда завжди дотримується своєї тактики, грає дисципліновано, до кінця і витискає максимум. З початку своєї історії до сьогоднішніх днів вони вміють вигравати, навіть коли ніхто цього не чекає, із завидною завзятістю повторюючи "Чудо з Берна" 54-го року.

У чому ж загадка надзвичайної успішності футбольної школи Німеччини, як вона розвивалася і як змінюється в нових умовах? Компанія Parimatch дає всім українським любителям спорту можливість дізнатися про все це і ще тисячі цікавих деталей і особливостей, які книга підносить крізь призму яскравих, живих біографій видатних особистостей німецького футболу.

"Футбол йде на північ" стала п'ятою книгою в онлайн-бібліотеці Parimatch, де вже є такі твори як "Пеп. Конфіденційно" і "Еволюція Гвардіоли" Марті Перарнау, "Футбол по центру. Кройф, Пушкаш та інші, що змінили гру" А. Франкова і Б. Таліновскій, а також "Історія Ліги Чемпіонів" А. Франкова.

Завантажити “Футбол йде на північ” та інші книги можна абсолютно безкоштовно – оскільки меценат спорту №1 в Україні, Parimatch забезпечив всім охочим вільний доступ до актуальної та цікавої інформації на спортивну тематику. У найближчому майбутньому спортивну бібліотеку Parimatch повинні поповнити книги про розвиток футболу в інших країнах Європи - "Футбол йде на південь" і "Футбол живе на острові".