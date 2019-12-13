Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи

Джерело - sport.ua.
Виступ київського Динамо у Лізі Європи цього сезону був провальним.
Про це захисник Динамо Віталій Миколенко заявив клубній прес-службі.
"Не знаю, може, і завадило, якісь емоції. Футбол - це емоції. Ми хотіли забити, це було видно, думаю, по ТБ, на трибунах.
Хотілося б вибачитися перед уболівальниками. Люди приходять в такий холод, а ми їх підводимо вдруге.
Результат виступу в Лізі Європи провальний? Я вважаю, це провал. Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи", - сказав Миколенко.
Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.
Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.