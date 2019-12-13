 Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого спринту в Гохфільцені
Сьогодні 11:33 909
Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший
Сьогодні 13:40 34
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE
Сьогодні 12:59 155
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1522 5
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 984
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 688
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 1000
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1493
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 19601
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Вчора 21:49 2935 3
Блоги
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:17 411
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:40 710
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:15 369
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1198
Бєсєдін не влучив у пусті ворота з двох метрів
Бєсєдін не влучив у пусті ворота з двох метрів Valeriy Ruchka
Вчора 21:25 4917 3
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1746
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 1033
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 672
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 659
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
11.12.2019 13:09 2528
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:40 Бокс Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший 34
13:25 Євро-2020 Екс-гравець збірної України: Команда Шевченка виграє у Росії 732
13:17 Блог Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 416
13:06 Футбол Президент ЦСКА Гінер відсторонений від футбольної діяльності 511
12:59 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE 155
12:50 Футбол На півзахисника Шахтаря є декілька претендентів із Бразилії 673
12:40 Блог Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою 720
12:33 Бокс Хейні залишив чемпіонський титул WBC 232
12:15 Блог Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке 386
12:15 Футбол Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи 345
11:57 Футбол Караваєв: Прекрасно розумію вболівальників, які свистять 230
11:41 Бокс Джошуа: В Усика чудова школа боксу, він все робить по науці 472
11:33 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого спринту в Гохфільцені 909
11:25 Футбол Лідер Динамо забив ювілейний гол 370
11:08 Євро-2020 Збірна України планує провести три контрольні матчі перед Євро-2020 613
10:50 Футбол Евертон провів переговори з Емері 183
10:33 Футбол Франков: Михайличенко повинен запитати себе – чи справився із завданням 1499
10:15 Футбол Україна ще ближче підпустила Туреччину у таблиці коефіцієнтів УЄФА 877
09:57 Футбол Лідер Динамо уникнув травми і без обмежень готується до матчу з Десною 218
09:40 Баскетбол Даллас переміг Детройт, Клівленд здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 216
09:25 Футбол Сабо: Кому Динамо програло групу? Сором... 1074
09:11 Хокей Калгарі переграли Торонто, Піттсбург дотиснув Коламбус. Результати матчів НХЛ 230
08:55 Футбол Яремчук: Сподіваємося, що ми не потрапимо у плей-оф на Шахтар 552
08:40 Футбол Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за згвалтування 1205
08:25 Футбол Головко: Олександрія не повинна була програти Генту 906

Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи

Сьогодні 12:15 345 0
Захисник киян - про виступ команди у ЛЄ
Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи
#Динамо, #Миколенко

Джерело - sport.ua.

Виступ київського Динамо у Лізі Європи цього сезону був провальним.

Про це захисник Динамо Віталій Миколенко заявив клубній прес-службі.

"Не знаю, може, і завадило, якісь емоції. Футбол - це емоції. Ми хотіли забити, це було видно, думаю, по ТБ, на трибунах.

Хотілося б вибачитися перед уболівальниками. Люди приходять в такий холод, а ми їх підводимо вдруге.

Результат виступу в Лізі Європи провальний? Я вважаю, це провал. Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи", - сказав Миколенко.

Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

Коментарі ()