Миколенко: Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи

Виступ київського Динамо у Лізі Європи цього сезону був провальним.

Про це захисник Динамо Віталій Миколенко заявив клубній прес-службі.

"Не знаю, може, і завадило, якісь емоції. Футбол - це емоції. Ми хотіли забити, це було видно, думаю, по ТБ, на трибунах.

Хотілося б вибачитися перед уболівальниками. Люди приходять в такий холод, а ми їх підводимо вдруге.

Результат виступу в Лізі Європи провальний? Я вважаю, це провал. Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи", - сказав Миколенко.