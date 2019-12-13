Як виглядає підсумкова турнірна таблиця у групі Динамо

Київське Динамо завершило виступи у груповому раунду Ліги чемпіонів на третій сходинці та покинуло турнір.

Шостий тур групового раунду Ліги Європи був вирішальним для двох з чотирьох команд групи В, і Динамо, і шведське Мальме, і данський Копенгаген змагались за вихід в 1/16 фіналу турніру. У паралельних матчах квартету.

Кияни не змогли переграти швейцарське Лугано у столиці України. Команди зіграли у гольову нічию, зустріч завершилась з рахунком 1:1.

У Копенгагені вирішувалась доля української команди. Місцевий Копенгаген приймав шведський Мальме, і не зміг переграти гостей, данці програли з рахунком 0:1, однак цього вистачило аби вийти в 1/16 фіналу турніру.

Динамо завершило груповий раунд Ліги Європи на третій сходинці, з 7 очками, випередивши Лугано, у швейцарців 3 бали. Перемогу у квартеті В здобув Мальме, у шведів 11 залікових пунктів. Данський Копенгаген другий, у них 9 очок.