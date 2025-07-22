Металіст 1925 здолав Боруссію Менхенгладбах у товариському матчі

Новачок Української Прем'єр-ліги Металіст 1925 зіграв черговий товариський матч на літніх зборах – суперником стала Боруссія Менхенгладбах.

Зустріч завершилась перемогою українського колективу з рахунком 3:1. У складі Металіста 1925 дублем відзначився Когут, ще один гол в активі Павлюка.

Товариський матч

22 липня

Боруссія – Металіст 1295 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 27 Павлюк, 1:1 – 33 Табакович, 1:2 – 79 Когут, 1:3 – 90+1 Когут

Металіст 1925: Варакута, Крупський (Капінус 76), Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний (к), Арі Моура (Гаджиєв 61), Калітвінцев (Литвиненко 80), Панченко (Чурко 76), Антюх, Мба (Когут 61)

Попередження: Калюжний 24, Гаджиєв 71, Шабанов 86, Мартинюк 86

Огляд матчу

Раніше на зборах в Австрії підопічні Бартуловича переграли Карабах, програли Панатінаікосу (0:3) та Вальдхофу (0:3), й зіграли внічию з Бохумом (0:0).

Нагадаємо, що харківський клуб здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.