Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020

Збірна України достроково і заслужено перемогла у серйозній групі кваліфікації Євро-2020.

Про це наставник збірної Росії Станіслав Черчесов заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес.

"Україна достроково і заслужено перемогла в серйозній групі з Португалією і Сербією, і це не може нас не радувати, - все-таки сусіди.

Відбірковий цикл ЧС-2018 був для нової української збірної, можна сказати, підготовчою фазою, а зараз гравці набралися досвіду, і молоді підійшли - недарма 20-річні виграли чемпіонат світу. Андрію є з кого робити команду", - сказав Черчесов.