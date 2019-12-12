Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020

Джерело - Tribuna.com.
Збірна України достроково і заслужено перемогла у серйозній групі кваліфікації Євро-2020.
Про це наставник збірної Росії Станіслав Черчесов заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес.
"Україна достроково і заслужено перемогла в серйозній групі з Португалією і Сербією, і це не може нас не радувати, - все-таки сусіди.
Відбірковий цикл ЧС-2018 був для нової української збірної, можна сказати, підготовчою фазою, а зараз гравці набралися досвіду, і молоді підійшли - недарма 20-річні виграли чемпіонат світу. Андрію є з кого робити команду", - сказав Черчесов.
Раніше, Черчесов готовий зустрітися зі збірною України на пізніх етапах Євро-2020.