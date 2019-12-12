 Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Сьогодні 21:49 1557 3
Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 22:00 1781
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Сьогодні 21:59 473
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Сьогодні 21:50 17738
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 16:00 909
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Сьогодні 14:30 5709
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 09:38 1303
WBO зобов’язала Джошуа та Усика домовитися про бій
Сьогодні 09:22 1726
Манчестер Юнайтед прийме АЗ, Стандарт зіграє із Арсеналом. Розклад матчів 6 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:46 456
Каштру: Арбітр прийняв декілька досить цікавих рішень
Сьогодні 08:13 2574 1
Блоги
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
Вчора 21:28 1377 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 1531
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 878
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 17:17 641
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 639
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:27 Футбол Динамо - Лугано 1:1. Відео голів 51
22:22 Футбол Гент - Олександрія. 2:0. Відео голів 86
22:16 Хокей Збірна України зазнала нищівної поразки на домашньому чемпіонаті світу 430
22:00 Пряма трансляція Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 1781
21:59 Футбол Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи 473
21:50 Футбол Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було 17738
21:49 Футбол Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи 1557 3
21:35 Футбол Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020 921 2
21:25 Блог Бєсєдін не влучив у пусті ворота з двох метрів 3996 3
21:19 Футзал Юнацька збірна України двічі перемогла Сербію 191
21:05 Баскетбол Одеса перемогла Запоріжжя у Суперлізі 143
20:50 Футбол Три українці вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією 273
20:50 Блог Динамо пропустило гол у роздягальню 2506
20:38 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 29482 5
20:35 Баскетбол Лідер Дніпра пропустить шість тижнів 179
20:20 Футбол Клуб Другої ліги хоче звернутися до CAS у справі дозаявки суперником воротаря-любителя 185
20:08 Футбол Динамо дізналося потенційних суперників по наступному раунду Юнацької ліги УЄФА 468
19:57 Хокей Збірна Франції розгромила Естонію на чемпіонаті світу у Києві 196
19:49 Баскетбол Чемпіон України вдома програв дебютанту у Суперлізі 169
19:35 Фехтування Шестеро українок виступлять на Кубку світу у Солт-Лейк-Сіті 250
19:17 Футбол Венглинський пророкує розгром для Лугано 299
19:00 Футбол Капітан Шахтаря відповів на критику Степаненка 1522
18:42 Футбол Караваєв і Попов вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Лугано 397
18:36 Біатлон Два українці потрапили до ТОП-6 у суперспринті на Кубку IBU 282
18:22 Біатлон Стали відомі стартові склади збірної України у спринті на Кубку світу у Гохфільцені 965

Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020

Сьогодні 21:35 921 2
Черчесов - про виступ збірної України під керівництвом Шевченка
Наставник збірної Росії відзначив заслужену перемогу українців у групі відбору Євро-2020
#Черчесов, #Росія

Джерело - Tribuna.com.

Збірна України достроково і заслужено перемогла у серйозній групі кваліфікації Євро-2020.

Про це наставник збірної Росії Станіслав Черчесов заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес.

"Україна достроково і заслужено перемогла в серйозній групі з Португалією і Сербією, і це не може нас не радувати, - все-таки сусіди.

Відбірковий цикл ЧС-2018 був для нової української збірної, можна сказати, підготовчою фазою, а зараз гравці набралися досвіду, і молоді підійшли - недарма 20-річні виграли чемпіонат світу. Андрію є з кого робити команду", - сказав Черчесов.

Раніше, Черчесов готовий зустрітися зі збірною України на пізніх етапах Євро-2020.

Коментарі ()