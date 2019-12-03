Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов готовий зустрітися зі збірної України на пізніх етапах Євро-2020.

Про це розповів сам російський спеціаліст.

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"Є ймовірність, що Росія зустрінеться з Україною на Євро. Що будете відчувати після того, як програєте Україні? По-перше, я був радий поговорити з Андрієм Шевченком на жеребкуванні, давно його не бачив. Програємо чи ... Ну тут, як то кажуть, я не хотів би сперечатися з журналістом. Але якщо ця зустріч відбудеться, десь в півфіналі або чвертьфіналі, буду радий з ними зустрітися, з друзями своїми", - розповів Черчесов.