Циганков: З такої групи Динамо має виходити із першого місця

Ситуація склалася так, що київському Динамо потрібно тільки вигравати у матчі з Лугано, щоб вийти хоча б з другого місця групи Ліги Європи.

Про це заявив півзахисник Динамо Віктор Циганков.

"Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити і грати на перемогу, домагатися результату. Для уболівальників і клубу це дуже важливо. З таких груп Динамо має виходити з першого місця. Ситуація склалася так, що нам потрібно тільки вигравати, щоб вийти хоча б з другого. Сподіваюся, вболівальники нас підтримають", - зазначив Циганков.