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Циганков: З такої групи Динамо має виходити із першого місця

Сьогодні 23:21 138 0
Лідер киян - про наступний матч з Лугано
Циганков: З такої групи Динамо має виходити із першого місця
#Циганков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Ситуація склалася так, що київському Динамо потрібно тільки вигравати у матчі з Лугано, щоб вийти хоча б з другого місця групи Ліги Європи.

Про це заявив півзахисник Динамо Віктор Циганков.

"Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити і грати на перемогу, домагатися результату. Для уболівальників і клубу це дуже важливо. З таких груп Динамо має виходити з першого місця. Ситуація склалася так, що нам потрібно тільки вигравати, щоб вийти хоча б з другого. Сподіваюся, вболівальники нас підтримають", - зазначив Циганков.

Матч Динамо - Лугано відбудеться в четвер, 12-го грудня, о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі.

Також, Скрипника визнали найкращим тренером 17 туру УПЛ.

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