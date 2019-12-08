Осасуна у меншості відібрала очки у Севільї у 16 турі Ла-Ліги

Осасуна у меншості грала близько півгодини

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру іспанської Ла-Ліги Осасуна приймала Севілью.

Севілья завдяки швидкому голу Ель-Хаддаді вийшов вперед. Наприкінці тайму Авіла зрівняв рахунок. А на 62-ій хвилині матчу Осасуна залишилася у меншості - друге попередження отримав Оєр. По при це господарі змогли зберегти нічийний рахунок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 8 грудня

Осасуна - Севілья 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Ель-Хаддаді, 1:1 - 45+2 Авіла

Раніше, Леганес переміг Сельту.

Нагадаємо, Вальядолід Луніна не зміг перемогти Реал Сосьєдад.