Осасуна у меншості відібрала очки у Севільї у 16 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру іспанської Ла-Ліги Осасуна приймала Севілью.
Севілья завдяки швидкому голу Ель-Хаддаді вийшов вперед. Наприкінці тайму Авіла зрівняв рахунок. А на 62-ій хвилині матчу Осасуна залишилася у меншості - друге попередження отримав Оєр. По при це господарі змогли зберегти нічийний рахунок.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 тур, 8 грудня
Осасуна - Севілья 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Ель-Хаддаді, 1:1 - 45+2 Авіла
Раніше, Леганес переміг Сельту.
Нагадаємо, Вальядолід Луніна не зміг перемогти Реал Сосьєдад.