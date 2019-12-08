Леганес переміг Сельту у 16 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру іспанської Ла-Ліги Леганес вдома зустрічався з Сельтою.
У першому таймі матчу Леганес забив двічі - Оскар оформив дубль. У другому таймі Родрігес забив третій гол у ворота гостей. Араухо забив гол престижу. А через сім хвилин гості залишилися у меншості. Та все ж Сельта змогла забити ще раз.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 тур, 8 грудня
Леганес - Сельта 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Оскар, 2:0 - 39 Оскар, 3:0 - 55 Родрігес, 3:1 - 64 Араухо, 3:2 - 81 Аспас
Нагадаємо, Севілья здолала Леганес.
Раніше, Хетафе розгормило Леванте.