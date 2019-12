Рапіноу стала найкращою футболісткою світу

Володарем Золотого м'яча-2019 серед жінок стала американка Меган Рапіноу.

Американка за підсумками голосування випередила свою співвітчизницю Алекс Морган і Люсі Бронз зі збірної Англії.

Влітку 34-річна футболістка у збірній США виграла чемпіонат світу і була названа найкращим гравцем турніру.

