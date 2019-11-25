Федецький: Смалійчук хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душі

Екс-гравець Карпат Артем Федецький йшов у політику, щоб допомогти людям жити краще.

Про це розповів сам гравець.

"А на рахунок політики? Він не може судити хороший або поганий я політик. Я по життю максималіст, і дійсно йшов в політику, щоб допомогти людям жити краще. Але так вийшло, що не пройшов. Зате отримав хороший життєвий досвід і ні про що не шкодую. Я розумію, навіщо він так говорить. Просто хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душі", - відзначив Федецький.