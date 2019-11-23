Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Тоттенгема

Українець вийде з перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на матч 13-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє прес-служба ВГ.

Our team to take on Spurs ⚒ pic.twitter.com/YHOoVg9VI1 — West Ham United (@WestHam) 23 листопада 2019 р.

Останній раз Ярмоленко виходив в старті 2 листопада проти Ньюкасла (2:3), коли провів на полі перший тайм.

Всього в цьому сезоні на рахунку 30-річного футболіста 3 голи і 1 ассист в 11 матчах.

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка претендує на звання найкращого взяття воріт синьо-жовтих у відборі до Євро-2020.