 Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Тоттенгема | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Тоттенгема

Сьогодні 13:36 317 0
Українець вийде з перших хвилин
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Тоттенгема
#Вест Гем, #Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на матч 13-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє прес-служба ВГ.

Останній раз Ярмоленко виходив в старті 2 листопада проти Ньюкасла (2:3), коли провів на полі перший тайм.

Всього в цьому сезоні на рахунку 30-річного футболіста 3 голи і 1 ассист в 11 матчах.

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка претендує на звання найкращого взяття воріт синьо-жовтих у відборі до Євро-2020.

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