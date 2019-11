Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Тоттенгема

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу на матч 13-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це повідомляє прес-служба ВГ.

