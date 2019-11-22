Джерело - Чемпіон.

Кілька днів тому редакція Чемпіона визначила 5 найкращих голів збірної України у відборі до чемпіонату Європи 2020 року.

Пропонуємо вам визначити найкращий. Відео голів представлених у голосуванні дивіться нижче.

Нагадаємо, раніше читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної у відборі на Євро-2020.

Віктор Циганков (Україна - Сербія 5:0)

Євген Коноплянка (Україна - Сербія 5:0)

Руслан Маліновський (Литва - Україна 0:3)

Руслан Маліновський (Україна - Литва 2:0)

Андрій Ярмоленко (Україна - Португалія 2:1)

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