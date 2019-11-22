Моурінью назвав клуб, в якому хоче завершити кар’єру

Новопризначений тренер Тоттенгема Жозе Моурінью хоче завершити кар’єру у Португалії.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Тоттенгем – останній клуб в Англії. Хотілося б, щоб так і було. Я хочу залишитися тут на багато років, але розумію сучасні реалії. Якби я зміг залишитися в клубі на 5 з половиною років, як Почеттіно, це було б чудово.

Мені буде 61, залишиться працювати ще 10 років. Віторія Сетубал з Португалії може стати моїм останнім клубом", - вважає Моурінью.