Леоненко: Виконали завдання, але питань по грі дуже багато

У грі збірної України під керівництвом Андрія Шевченка з'явилася впевненість.

Про це екс-гравець збірної України Віктор Леоненко заявив в ефірі каналу Футбол 1.

"У команди, я так розумію, з'явилася впевненість. Причому через Андрія Шевченка щастя не закінчилося. Це ми бачимо.

Нічия в Сербії влаштовувала. Так і зіграли - значить, виконали завдання. Але питань по грі дуже багато", - сказав Леоненко.