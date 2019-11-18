Леоненко: Виконали завдання, але питань по грі дуже багато

Джерело - Динамоманія.
У грі збірної України під керівництвом Андрія Шевченка з'явилася впевненість.
Про це екс-гравець збірної України Віктор Леоненко заявив в ефірі каналу Футбол 1.
"У команди, я так розумію, з'явилася впевненість. Причому через Андрія Шевченка щастя не закінчилося. Це ми бачимо.
Нічия в Сербії влаштовувала. Так і зіграли - значить, виконали завдання. Але питань по грі дуже багато", - сказав Леоненко.
Раніше, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії.
Нагадаємо, УЄФА може спустити Україну в 2-й кошик при жеребкуванні Євро-2020.