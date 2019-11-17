Росія і Данія можуть виявитися разом у одному кошику, що неприпустимо

Збірна України набрала 20 очок з 24 в кваліфікації до Євро-2020 і отримала право бути сіяними з першого кошика.

Але з'явився фактор, через який УЄФА може знизити України в статусі до другого кошика.

Росія і Данія можуть потрапити разом до другого кошика, що неможливо, оскільки вони повинні потрапити в одну групу. УЄФА заздалегідь потенційно визначив ці команди в групу B, матчі якої приймуть Санкт-Петербург і Копенгаген.

УЄФА доведеться або Росію, або Данію посунути в кошик вище або нижче (перший або третій). Регламент УЄФА говорить про те, що такий рух має спричинити якомога менший вплив на попередній посів.

Якщо Данія отримає путівку на Євро (а в останньому матчі кваліфікації проти Ірландії її влаштовує нічия), то може бути прийнято рішення підняти данців у перший кошик. В такому випадку Данія замінить в першому кошику, швидше за все, шосту команду.

Саме на шостій позиції рейтингу для посіву цілком може опинитися Україна, якщо топ-фаворити, що йдуть слідом за командою Шевченка, виграють свої останні матчі відбору: Німеччина (у Північній Ірландії), Іспанія (у Румунії). Англія вже впоралася з Косово. І цей сценарій є досить реалістичним.

Таким чином, Україна може виявитися не в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020, а в другому.