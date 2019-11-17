Грецький клуб Олімпіакос погрожує покинути чемпіонат країни, який він вважає нечесним.

Про це повідомляє terrikon.

"Ми просимо уряд втрутитися, щоб негайно виправити поточну ситуацію і закласти основи для нового управління грецьким футболом. Ми не готові продовжувати брати участь в чемпіонаті, який не гарантує мінімальний рівень суперництва між командами, система в якому повністю застаріла. клуб покладався на арбітражні рішення, прийняті протягом останніх трьох сезонів, і вважає їх "сумнівними", - йде у повідомленні клуба.