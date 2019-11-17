На матч Сербія - Україна продано 7 тисяч квитків, стадіон розрахований на 55 000

Аншлагу на матчі не буде

На матч відбору Євро-2020 Сербія - Україна продано всього лише близько 7 тисяч квитків.

Про це заявив прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

"За нашою інформацією, не так швидко продаються квитки. Продано всього лише близько 7 тисяч", - сказав Гливинський.

Зустріч пройде на арені Райко Мітич, яка розрахована на 55 тисяч глядачів.

Матч розпочнеться о 16.00.

Сербським фанам заборонили приносити на матч з Україною банери, піротехніку і символіку інших країн.

Українських уболівальників за домовленістю між федераціями футболу України та Сербії не буде на зустрічі.

Раніше, два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією.

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