На матч Сербія - Україна продано 7 тисяч квитків, стадіон розрахований на 55 000

Джерело - Tribuna.com.
На матч відбору Євро-2020 Сербія - Україна продано всього лише близько 7 тисяч квитків.
Про це заявив прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.
"За нашою інформацією, не так швидко продаються квитки. Продано всього лише близько 7 тисяч", - сказав Гливинський.
Зустріч пройде на арені Райко Мітич, яка розрахована на 55 тисяч глядачів.
Матч розпочнеться о 16.00.
Сербським фанам заборонили приносити на матч з Україною банери, піротехніку і символіку інших країн.
Українських уболівальників за домовленістю між федераціями футболу України та Сербії не буде на зустрічі.
Раніше, два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією.
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