 Два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією | Футбол | Champion.com.ua
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Два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією

Сьогодні 09:56 290 0
Іванісеня та Швед поза заявкою
Два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією
#Швед, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Стала відома заявка збірної України на матч відбору Євро-2020 з Сербією.

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної України на матч із Сербією (за номерами): 1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Артем Шабанов, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Володимир Шепелєв, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Євген Шахов, 18. Роман Безус, 19. Сергій Болбат, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Із футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапили Дмитро Іванісеня та Мар’ян Швед.

Сьогодні в Белграді на стадіоні Райко Мітич відбудеться поєдинок відбору Євро-2020 між збірними Сербії та України (початок — о 16.00 за київським часом).

Нагадаємо, підопічні Шевченка гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Сербам же потрібна лише перемога та не виграш португальців у грі з Люксембургом.

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