Шевченко: Не виходило забити той м'яч, який ми чекали на початку гри

Наставник збірної України про матч з естонцями

Джерело - Динамоманія.

Гравці збірної України створили кілька моментів у першому таймі матчу з Естонією, але потрібно було забивати.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив в ефірі каналу Футбол 1.

"Враження двоякі. Почали добре, створили кілька моментів в першому таймі, але потрібно було забивати. У другому таймі пішли на ризик, дали багатьом хлопцям пограти. Вважаю, що матч вдався. Ми не відмовилися від своєї гри. У кінцівці не зовсім вдало приймали рішення і не виходило забити той м'яч, який ми чекали на початку гри. Якби забили тоді, все пішло б по-іншому. Претензій у мене ні до кого немає. Багато гравців зіграли свій перший матч за довгий час. Коли не отримуєш ігрову практику, то трохи випадаєш з гри. В кінці другого тайму ми десь загубили нитку гри, тому що хлопці дуже хотіли виграти. Потрібно було дати всім хлопцям зіграти. Дякую вболівальникам, що вони прийшли підтримати команду в таку холодну погоду. Іванісеня? Він дуже добре увійшов у гру. У деяких епізодах здорово зіграв. Десь помилився, але для дебюту виглядав добре. Що стосується Шведа, то він вийшов і загострив гру, хоча не зовсім розумів свою позицію на полі. У нього є хороші задатки. Міг забити і зробив кілька цікавих передач. Але ми чекаємо від нього більше. Я сказав йому це після матчу", - зазначив Шевченко.

Раніше, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.