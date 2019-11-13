Чилі скасувала матч з Перу через заворушення в країні

Проходять масштабні акції протесту

Федерація футболу Чилі скасувала товариський матч з командою Перу, який мав відбутися 19 листопада у столиці Перу - Лімі.

Про це повідомляє Федерація футболу Чилі у Twitter.

Футболісти збірної Чилі найближчим часом повернуться в розташування своїх клубів.

Федерація футболу Чилі повідомила про причини не вильоту на гру. Але, за словами капітана команди Гарі Меделя, ситуація в країні зараз важливіша, ніж товариський матч.

El pronunciamiento oficial de la Federación Peruana de Fútbol tras cancelación del #Perú vs. #Chile https://t.co/hLrae5KmIZ pic.twitter.com/UGskARflkD — Diario Perú21 (@peru21noticias) November 13, 2019

Нагадаємо, що протягом місяця в Чилі проходять масові акції і заворушення.

Раніше, захисника Динамо викликали до збірної Перу.