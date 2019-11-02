Захисника Динамо викликали до збірної Перу

Самбрано у складі Перу зіграє два спаринги

Захисник Динамо Карлос Самбрано відправиться у розташування збірної Перу.

Про це повідомляє федераці футболу Перу.

Його викликав в команду тренерський штаб національної команди на чолі з Рікардо Гарекой.

30-річний перуанець в 2019 році забив 1 гол в 17 матчах за Базель і національну команду, при цьому так і не дебютував за київський клуб.

Під час цього збору перуанська збірна проведе два товариські матчі - 15 листопада проти Колумбії, а 20 листопада проти Чилі. Обидві зустрічі пройдуть на домашньому стадіоні.

Раніше, Самбрано вказав причину не потрапляння до складу Динамо.

Нагадаємо, Самбрано відмовив двом клубам, які були готові заплатити Динамо за його трансфер 1,5 мільйона євро.