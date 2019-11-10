Головний редактор сайту Динамо висловив претензіїї до Шахтаря

Головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижанівський повністю підтримую Шахтар в його боротьбі з расизмом на стадіонах.

Про це він написав у Facebook.

"Ознайомився із заявою Шахтаря. Повністю підтримую проживавший в столиці України клуб в його боротьбі з расизмом на стадіонах.

Це абсолютно правильно і в дусі часу. На жаль, трохи зайнятий зараз і не можу дозволити собі витратити час на погуглити. Буду дуже вдячний, якщо хтось скине мені посилання на офіційні заяви Шахтаря щодо поведінки Срни, який виспівували не гарні пісні про Динамо.

Безумовно, расизму - немає місця у футболі. Але чи є в ньому місце: публічним образам і погроз на адресу суддів, гравцям суперників, яких проявів насильства на полі, політичним гаслам, сексизму і т.д.?

Сподіваюся, що я просто пропустив всі спроби Шахтаря боротися проти цих явищ в тому числі, і їх офіційні заяви з цих тем просто пройшли повз мене.

Упевнений, що такі заяви були. Не може ж один окремо взятий клуб при такому фронті можливої ​​боротьби зосередитися тільки на одному напрямку", - написав Крижанівський.