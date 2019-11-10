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За підсумками матчу з Динамо Каштру зробив заяву

Сьогодні 20:06 590 0
Португалець був обурений тим, що трапилось
За підсумками матчу з Динамо Каштру зробив заяву
#Каштру, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Расизм є ганьбою в нашому світі і всі зможуть пройти.

Про це наставник Шахтаря Луїш Каштру заявив у флеш-інтерв'ю каналу Футбол 1.

"Не хочу обговорювати гру, зараз я просто зроблю заяву про те, що трапилося. Хочу згадати про характер, який показали мої гравці. Звертаюся до всіх, хто страждає від расизму. Особливо до тих, хто відчув його сьогодні. Це ганьба в нашому світі і сподіваюся, що всі зможуть пройти через це і впоратися з цим", - заявив Каштру.

Раніше, відома попередня інформація про травму Мораеса.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг Динамо (1:0)

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