Офіційний сайт Динамо отримав нового головного редактора

Крижановський – головний редактор офіційного сайту

Джерело - ФК Динамо.

З 1 листопада медійний відділ найтитулованішого клубу України очолив відомий журналіст Кирило Крижановський.

Про це повдіомляє клубна прес-служба киян.

Упродовж семи років, з 2001-го до 2008-го, Кирило вже працював у нашому клубі журналістом. Згодом Крижановський був головним редактором таких популярних спортивних сайтів, як Football.Ua та Sportarena, а тепер покликаний вивести на новий, якісно вищий, рівень офіційний клубний медіа-ресурс.

Раніше, Циганик відзначав, що Михайличенко вимушений ставити Соля до складу Динамо.

Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.