Гвардіола: Ми пропустили, зате Вокер відбив удар Маліновського

Футболісти Манчестер Сіті добре провели перший тайм матчу 4-го туру Ліги чемпіонів з Аталантою.

Про це наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив прес-службі УЄФА.

"Футбол - це емоції. Якби ми тільки забили другий гол наприкінці першого тайму... Після перерви грали погано, куди гірше, ніж в першому таймі. Але таке інколи трапляється. Однак нам протистояла найрезультативніша команда Італії. Так, пропустили, зате Вокер відбив удар Маліновського зі штрафного.

У Лізі чемпіонів потрібно користуватися своїми шансами. Ми добре провели один тайм. А після перерви довелося несолодко, але тому є пояснення. Запитайте у будь-якої італійської команди, як грати проти Аталанти", - сказав Гвардіола.