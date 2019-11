Барселона відреагувала на жахливу травму півзахисника Евертона

Іспанська Барселона опублікувала слова підтримки своєму колишньому півзахиснику Андре Гомешу, який зазнав жахливої травми у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Евертоном і Тоттенгемом.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу у Twitter.

Нагадаємо, корейський нападник лондонців Сон Хін Мін сфолив на Гомеші під завісу зустрічі. Як наслідок, 26-річний хавбек господарів невдало впав на газон і після цього в нього врізався захисник гостей Серж Ор’є – Гомеш отримав перелом правої ноги.

We are sorry to hear about the horrible injury of André Gomes. We wish you a speedy recovery, and our thoughts are with you. 💙❤️🙏 https://t.co/f9vVMtBQT9