Барселона відреагувала на жахливу травму півзахисника Евертона

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Барселона опублікувала слова підтримки своєму колишньому півзахиснику Андре Гомешу, який зазнав жахливої травми у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Евертоном і Тоттенгемом.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу у Twitter.

Нагадаємо, корейський нападник лондонців Сон Хін Мін сфолив на Гомеші під завісу зустрічі. Як наслідок, 26-річний хавбек господарів невдало впав на газон і після цього в нього врізався захисник гостей Серж Ор’є – Гомеш отримав перелом правої ноги.

"Дуже неприємно почути про жахливу травму Андре Гомеша. Ми бажаємо йому швидкого одужання, наші думки з тобою", – йдеться у повідомленні Барселони.

We are sorry to hear about the horrible injury of André Gomes. We wish you a speedy recovery, and our thoughts are with you. 💙❤️🙏 https://t.co/f9vVMtBQT9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 November 2019

До слова, Гомеш був гравцем Барселони з 2016 по 2018 рік. У складі каталонського клубу він зіграв 78 матчів і забив 3 м'ячі.