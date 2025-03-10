Чотириразовий чемпіон Формули-1 поскаржився на погрози через його суперництво із Сенною

Легендарний Ален Прост розповів про шквал повідомлень, які він отримує щодо свого суперництва з іконою Формули-1 Айртоном Сенною.

Слова 70-річного француза наводить Motorsport.

Незважаючи на те, що чотириразовий чемпіон пішов зі спорту понад три десятиліття тому, він щодня отримує повідомлення від фанатів бразильця.

Саме їхнє суперництво наприкінці 1980-х років призвело до того, що Прост продовжує потерпати від ненависті бразильців. Але він змирився із цим.

"Моя найбільша фан-база в соціальних мережах саме з Бразилії, тож я змушений думати про нього (Сенну). Опосередковано, я живу навколо цієї історії вже 30 років, і, ймовірно, так буде до кінця мого життя. Життя складається з багатьох частин: шлях до автоспорту, моя кар'єра і зараз. За 30 років, з тих пір, як я завершив кар'єру, я зробив багато, але про це майже не говорять, у мене таке відчуття, що моє життя – це просто ця дуель Прост-Сенна. Я не можу не думати про Айртона, на щастя чи на жаль, якщо хочете... Наприклад, я подумую про те, щоб вимкнути свій Instagram, тому що я отримую повідомлення щодня, дійсно щодня без винятку. Час від часу трапляються повідомлення з ненавистю. Так, таке буває", – сказав французький чемпіон.

Ален Прост пішов з Формули-1 після сезону-1993, за підсумками якого він став чотириразовим чемпіоном світу. На його рахунку 51 перемога та 106 подіумів.

Айртон Сенна загинув в результаті жахливої аварії під час Гран-прі Сан-Марино 1994 року. Той вікенд був одним з найтрагічніших в історії "королеви автоспорту". Під час кваліфікації загинув Роланд Ратценбергер, а під час гонки, окрім трагедії Сенни, серйозних травм зазнав Рубенс Баррікелло.

Нагадаємо, що раніше Ален Прост розкритикував серіал про Айртона Сенну, який випустив Netflix. За словами француза, він би навряд чи сподобався самому легендарному гонщику.