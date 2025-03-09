Соболь взяв участь у перемозі Страсбурга, Ліон на виїзді переграв Ніццу в 25 турі Ліги 1

У неділю, 9 березня, програма 25 туру французької Ліги 1 закривалася п'ятьма матчами.

Брест був єдиною командою цього дня, яка змогла перемогти за домашніх трибун. Його жертвою став Анже.

Гавр зіграв унічию із Сент-Ентєном, Реймс програв Осеру, а Ліон вирвав перемогу над Ніццею.

Едуард Соболь зіграв близько десяти хвилин за Страсбург, який мінімально здолав Нант.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

25 тур, 9 березня

Брест – Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Сіма, 2:0 – 60 Февр.

Гавр – Сент-Етьєн 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 10 Стассен, 1:1 – 45+1 Туре.

На 45+1 хвилині Туре (Гавр) не реалізував пенальті.

Нант – Страсбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 79 Лемарешаль.

Реймс – Осер 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Бейр, 0:2 – 24 Траоре.

Ніцца – Ліон 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 78 Шеркі, 0:2 – 83 Нуама.

Нагадаємо, що вчора ПСЖ розгромив Ренн, а Марсель зазнав домашньої поразки від Ланса.