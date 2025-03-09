Тренер Дюбуа висловився про скандальний удар у пах під час бою з Усиком

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз вважає, що його підопічний завдав чистий удар у корпус під час першого поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це він сказав для SecondsOut.

"На мою думку, то був легальний удар. Бій складався із двох половин. Ми виграли першу половину, а Усик – другу половину. Він став у результаті переможцем. Що нам потрібно зробити інакше? Багато чого, бо я нагадаю фанам, що це був перший бій Даніела під моїм керівництвом. Ми билися з шульгою, який згодом став абсолютним чемпіоном, з майстром, величним генієм на ім'я Олександр Усик. Але тоді я провів як тренер всього 14 тижнів з моїм новим бійцем. Тепер ми разом 18 місяців. Якщо цей бій організують, то це буде вже 2 роки, як ми працюємо разом. Ви побачите багато змін у різних напрямках, про які я не буду зараз поширюватися. Амбіції Даніеля – стати абсолютним чемпіоном", – сказав Дон Чарльз.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. В одному з раундів Олександр взяв тайм-аут, адже Даніель влучив йому в пах. Бій завершився перемогою українця нокаутом у 9 раунді.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.