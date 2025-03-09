🥇 Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи у приміщенні
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходить у нідерландському Апелдорні.
Ярослава показала результат 1 м 99 см.
Результати ЧЄ-2025 з легкої атлетики в приміщенні у стрибках у висоту:
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1 м 99 см.
2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1 м 95 см.
3. Енгла Нільссон (Швеція) – 1 м 92 см.
Для Ярослави це третє золото чемпіонату Європи поспіль. У 2021 році, коли подію приймало місто Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два роки в Стамбулі Магучіх для першого місця вистачило 1 м 98 см.
Вона повторила рекорд Розмарі Аккерман. Представниця НДР до сьогодні була єдиною спортсменкою у стрибках у висоту, яка вигравала ЧЄ в приміщенні тричі поспіль.
Зазначимо, що напередодні ЧЄ чемпіонка Олімпійських ігор виграла турнір у Банській Бистриці. Вона тоді також стала першою в сезоні стрибункою, яка подолала планку в 2 м.
Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук продемонстрував найкращий результат сезону у світі та завоював золоту медаль чемпіонату Європи.