Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+

Португальський футболіст Андре Гомеш, півзахисник клубу Евертон, отримав жахливу травму, перелом ноги, в матчі проти Тоттенгема.

Травму йому завдав кореєць Сон Хин-Мін. Нога Андре Гомеша вивернулася в зворотному напрямку, що шокувало всіх гравців і глядачів.

Andre Gomes horror injury...

Pretty distraught & discombobulated....

Look at His ankle and foot....

The reaction by Son Heung Min, Serge Aurier,Lucas Moura and the fans...



This video ain't for the faint hearted... pic.twitter.com/vXkKORNnCu