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Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль громить Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:58 135 0
Інтер здобув важливу перемогу у Лізі чемпіонів
Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль громить Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Інтер, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

3 тур, 23 жовтня

Група H

Аякс – Челсі 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 86 Батшуаї

Лілль - Валенсія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Черишев, 1:1 - 90+5 Іконе

Група G

РБ Лейпциг – Зеніт 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Ракицький, 1:1 – 49 Лаймер, 2:1 - 59 Забітцер

Бенфіка – Ліон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Сілва, 1:1  - 70 Депай, 2:1 - 86 Піцці

Група F

Інтер – Боруссія Д 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Мартінес, 2:0 - 89 Кандрева

Славія – Барселона 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Мессі, 1:1 - 50 Боржіл, 1:2 - 57 Олаїнка (автогол)

Група Е

Зальцбург – Наполі 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Мертенс, 1:1 – 40 Голланд, 1:2 - 64 Мертенс, 2:2 - 72 Голланд, 2:3 - 73 Інсіньє

Генк – Ліверпуль 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Окслейд-Чемберлен, 0:2 - 57 Окслейд-Чемберлен, 0:3 - 77 Мане, 0:4 - 87 Салах, 1:4 - 88 Одей

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Аталанту.

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