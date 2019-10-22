Манчестер Сіті знищив Аталанту, погроми від Тоттенгема та ПСЖ. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 жовтня, відбулися перші матчі 3 туру Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
3 тур, 22 жовтня
Група А
Брюгге – ПСЖ 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 – 7 Ікарді, 0:2 – 61 Мбаппе, 0:3 – 63 Ікарді, 0:4 – 79 Мбаппе
Галатасарай – Реал 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Кроос
Група В
Олімпіакос – Баварія 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 23 Ель-Арабі, 1:1 – 34 Левандовські, 1:2 – 62 Левандовські, 1:3 – 75 Толіссо, 2:3 – 79 Гільєрме
Тоттенгем – Црвена Звезда 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 9 Кейн, 2:0 – Хин Мін, 3:0 – 44 Хин Мін, 4:0 – 57 Ламела, 5:0 – 72 Кейн
Група С
Манчестер Сіті – Аталанта 5:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 28 Маліновський (пен), 1:1 – 34 Агуеро, 2:1 – 38 Агуеро, 3:1 – 58 Стерлінг, 4:1 – 64 Стерлінг, 5:1 – 69 Стерлінг
Шахтар – Динамо Загреб 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60 Оршич (пен), 2:2 – 75 Додо
Група D
Атлетіко – Баєр 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 78 Мората
Ювентус – Локомотив (0:1)
Голи: 0:1 – 30 Міранчук, 1:1 – 77 Дибала, 2:1 – 79 Дибала
Раніше, Коноплянка похвалив Динамо Загреб.
Нагадаємо, Циганик назвав гучний трансфер Шахтаря.