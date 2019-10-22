Мій профіль
Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:50 748
Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів
Вчора 23:36 193
Шахтар - Динамо Загреб 2:2. Як це було
Вчора 21:47 8147
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 19:07 23004
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2860
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
21.10.2019 20:57 3038
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
21.10.2019 11:55 2433
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
21.10.2019 10:50 22897
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
21.10.2019 09:53 46598
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
20.10.2019 21:09 1161
Навколо спорту
Блоги
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ Valeriy Ruchka
20.10.2019 18:35 1695
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 432
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 496
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3079
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 802
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22 Жовтня 2019
23:55 Футбол Манчестер Сіті знищив Аталанту, погроми від Тоттенгема та ПСЖ. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів 626
23:43 Футбол Коноплянка: Шахтар зіграв непогано, але могли краще 253
23:36 Волейбол Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів 193
23:22 Футбол Лідери Реала виступили проти повернення Моурінью 351
23:05 Футбол Шахтар – Динамо Загреб 2:2. Відео голів 466
22:53 Футбол Маліновський забив перший гол за Аталанту 314
22:45 Футбол Каштру: Я б не дав такий пенальті 473
22:30 ММА Мак-Грегор вказав, як переможе Нурмагомедова 181
22:14 Футбол Атлетіко мінімально переміг Баєр у 3 турі Ліги чемпіонів 200
21:50 Футбол Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб у 3 турі Ліги чемпіонів 748
21:47 Футбол Шахтар - Динамо Загреб 2:2. Як це було 8147
21:31 Футбол Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн – журналіст 823
21:15 Бокс Мак-Грегор хоче побачити Ломаченка у ММА 265
20:48 Футбол Салах повернувся до тренувань 172
20:35 Футбол У France Football вказали причину відсутності Неймара у номінації на Золотий м’яч 378
20:22 Футбол Динамо отримає 30% від трансферу Яремчука – Циганик 726
19:45 Футбол Модрич назвав фаворитів у боротьбі за Золотий м’яч 648
19:30 Футбол Буяльський назвав секрет успіху у матчі із Копенгагеном 648
19:12 Футбол Шахтар чекає важкий матч – Севідов 185
19:07 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 23004
18:50 Футбол Коноплянка та Ісмаїлі у стартовому складі на матч із Динамо Загреб 544
18:34 Бокс Гвоздик відсутній у рейтингах всіх чемпіонських організацій 688
18:16 Футбол Циганик назвав гучний трансфер Шахтаря 3097
17:48 Футбол Скрипник покращив обстановку у Зорі – Рафаїлов 356
17:32 Футбол Кривцов: Динамо Загреб нагадує Гоффенгайм 433

Манчестер Сіті знищив Аталанту, погроми від Тоттенгема та ПСЖ. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:55 626 0
Результативні перемоги Манчестер Сіті, Тоттенгема та ПСЖ
Манчестер Сіті знищив Аталанту, погроми від Тоттенгема та ПСЖ. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів
#Ліга Чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, відбулися перші матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

3 тур, 22 жовтня

Група А

Брюгге – ПСЖ  0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Ікарді, 0:2 – 61 Мбаппе, 0:3 – 63 Ікарді, 0:4 – 79 Мбаппе

Галатасарай – Реал 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Кроос

Група В

Олімпіакос – Баварія 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 23 Ель-Арабі, 1:1 – 34 Левандовські, 1:2 – 62 Левандовські, 1:3 – 75 Толіссо, 2:3 – 79 Гільєрме

Тоттенгем – Црвена Звезда 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Кейн, 2:0 – Хин Мін, 3:0 – 44 Хин Мін, 4:0 – 57 Ламела, 5:0 – 72 Кейн

Група С

Манчестер Сіті – Аталанта 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 28 Маліновський (пен), 1:1 – 34 Агуеро, 2:1 – 38 Агуеро, 3:1 – 58 Стерлінг, 4:1 – 64 Стерлінг, 5:1 – 69 Стерлінг

Шахтар – Динамо Загреб 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60 Оршич (пен), 2:2 – 75 Додо

Група D

Атлетіко – Баєр 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Мората

Ювентус – Локомотив (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Міранчук, 1:1 – 77 Дибала, 2:1 – 79 Дибала

Раніше, Коноплянка похвалив Динамо Загреб.

Нагадаємо, Циганик назвав гучний трансфер Шахтаря.

Коментарі ()