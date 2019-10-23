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Шевченко портрапив у ТОП-20 найкращих футболістів 21 століття

Сьогодні 12:06 328 0
Українець обігнав Неймара
Шевченко портрапив у ТОП-20 найкращих футболістів 21 століття

Джерело - isport.ua.

У список зі ста найкращих футболістів 21 століття потрапив екс-форвард Динамо, Мілана і Челсі - нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, обігнавши Неймара. Відзначимо, що це єдиний футболіст з пост-радянського простору, представлений в рейтингу.

Рейтинг склало британське видання Independent.

Також зауважимо, що найкращим футболістом Independent вважає нападника Барселони Ліонеля Мессі, а його одвічного суперника Кріштіану Роналду - другим. Відзначимо, що ТОП-10 склали гравці, які виступали свого часу або за Барселону, або за мадридський Реал.

Найкращі 20 футболістів XXI століття

1. Ліонель Мессі

2. Кріштіану Роналду

3. Хаві

4. Роналдіньо

5. Андрес Іньєста

6. Роналдо

7. Тьєррі Анрі

8. Зінедін Зідан

9. Кака.

10. Фабіо Каннаваро

11. Андреас Пірло

12. Серхіо Рамос

13. Джанлуїджі Буффон

14. Філіп Лам

15. Луїш Фігу

16. Луїс Суарес

17. Серхіо Бускетс

18. Стівен Джеррард

19. Андрій Шевченко

20. Неймар

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