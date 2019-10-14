Молодіжна збірна України перемогла ровесників з Греції у контрольному матчі

Гравці Динамо принесли перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14-го жовтня, відбувся товариський поєдинок, в якому збірна України, що складається з юнаків віком до 21-го року, обіграла однолітків з Греції.

Відзначимо, що матч проходив в Афінах (Греція) на полі стадіону Апостолос Ніколаїдіс.

Контрольний матч

Греція U-21 - Україна U-21 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Шапаренко, 0:2 - 58 Русин

Україна (U-21): Нещерет (Кучерук, 46), Конопля, Попов, Бондар, Лебеденко, Алібеков (Криськів, 66), Чеберко (Назаренко, 59), Шапаренко, Лєднєв (Цітаішвілі, 59), Топалов (Смирний, 46), Русин (Кожушко, 74).

Нагадаємо, в недавньому матчі відбору на чемпіонат Європи-2021 українська молодіжка розгромно поступилася румунам.