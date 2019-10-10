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Румунія розгромила молодіжну збірну України

Сьогодні 22:45 554 0
Україна провалила матч проти Румунії
Румунія розгромила молодіжну збірну України
#Україна, #Румунія, #Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

У третьому матчі відбірного турніру європейської першості команда Руслана Ротаня зазнала другої поразки.

Більш наполегливими у нападі виявились румуни. На 75-й хвилині Моруцан вдало підставив ногу під простріл Бобока. За п’ять хвилин Петре, який щойно вийшов на заміну, забив другий м’яч, і знову після передачі з флангу. А в компенсований час Петре ще й оформив дубль.

Україна після трьох зіграних турів має у активі 3 очка та посідає 4 сходинку у турнірній таблиці відбору на Євро-2021.

Євро-2021 (U-21)

Кваліфікаційний турнір. Група 8

10 жовтня

Румунія (U-21) — Україна (U-21) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Моруцан, 2:0 - 80 Петре, 3:0 - 90+4 Петре

Румунія (U-21): Влад, Бобок, Кіндриш, Пашкану, Велісар, Оайде, Белуце (к), Моруцан (Олару, 76), Ман (Марін, 84), Дрегуш (Міхайле, 63), Ганя (Петре, 76).

Україна (U-21): Білик, Мілованов, Попов, Чеберко (к), Биков, Дубінчак, Чех (Алібеков, 78), Шапаренко, Лєднєв (Мудрик, 71), Топалов (Цітаішвілі, 58), Русин (Супряга, 71).

Попереджені: Кіндриш (49), Влад (90+3) — Цітаішвілі (63).

Вилучення: Марін (85).

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