Сантуш: Після другого гола Люксембургу футболісти почали думати про матч з Україною

У другому таймі матчу з Люксембургом (3:0) футболісти Португалії вже думали про гру з українцями у відбірковому раунді Євро-2020.

Про це головний тренер Португалії Фернанду Сантуш заявив офіційному сайту УЄФА.

"У перші 25 хвилин ми були дуже гарні, діяли дуже динамічно і створювали моменти. Потім ми втратили глибину, Люксембург відчув себе більш комфортно, але не створював гольових моментів.

Після перерви ми почали добре. Думаю, ми добре контролювали гру, але після другого голу футболісти почали думати про матч з Україною", - зазначив Сантуш.