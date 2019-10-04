Ребров: У нас були шанси, але ми не могли перетворити їх в голи

Фенецварош буде боротися за кожне очко в Лізі Європи.

Про це розповів український наставник угорського клубу Сергій Ребров.

Актуально: Ференцварош - Лудогорець 0:3. Огляд матчу

"Ліга Європи це зовсім інший рівень. Наш суперник забив на першій хвилині, тому нам відразу довелося вирішувати складне завдання. У нас були шанси, але ми не могли перетворити їх в голи, і це вирішило результат проти такого супротивника. Лудогорец - дуже сильна команда, і всі це бачили. Наш суперник грає в єврокубках практично щороку, і рівень гравців у них інший.

Важливо сказати, що Ференцварош не грав у груповому турнірі протягом п'ятнадцяти років, і переважна більшість гравців ще не грали в футбол на цьому рівні. Я щасливий, що ми провели такий матч в Будапешті, за кожне очко ми повинні, і ми будемо боротися", - сказав Ребров.