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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України: онлайн-трансляція

Сьогодні 11:09 463 0
Проведуть церемонію колишні футболісти Владислав Ващук та Павло Яковенко.
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України відбудеться сьогодні, 3 жовтня в Києві, в Будинку футболу. Початок заплановано на 13:00. Проведуть церемонію колишні футболісти Владислав Ващук та Павло Яковенко.

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які будуть поділені на 8 пар. Матчі 1/8 фіналу пройдуть 30 жовтня.

11 команд УПЛ:

Вступають в боротьбу: Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Зоря (Луганськ), Ворскла (Полтава), Десна (Чернігів), Колос (Ковалівка).

Пробилися крізь сито відбору: Олександрія, Маріуполь, Дніпро-1 (Дніпро), ФК Львів, Олімпік (Донецьк).

5 команд нижчих ліг:

Пробилися крізь сито відбору: Інгулець (Петрово), МФК Миколаїв, Гірник-Спорт (Горішні Плавні), Минай (Ужгород), Альянс (Долина).

Дивіться відеотрансляцію жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.

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