Манчестер Сіті цікавиться півзахисником Шахтаря

Джерело - espreso.tv.
Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко потрапив у сферу інтересів англійського Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Calciomercato.
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Український хавбек Шахтаря Віктор Коваленко може влітку 2020 року, на правах вільного агента, перебратись у європейський ТОП-клуб. Півзахисником цікавиться англійський Ман Сіті і італійська Рома, яку тренує екстренер Шахтаря Пауло Фонсека.
23-річний Коваленко провів за Шахтар 165 матчів, забив 26 голів і віддав 11 гольових передач.