Монако розгромило Брест. Результати матчів 8 туру Ліги 1

Тулуза врятувалася від поразки з Мецом

Джерело - Чемпіон.

У восьмому турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

У трьох матчах переможців не було виявлено. Монако впевнено перемогло Брест, а Діжон на виїзді здолав Реймс.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

8 тур, 28 вересня

Анже - Ам’єн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Мендоса, 1:1 - 83 Алуї

Мец - Тулуза 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Діалло, 1:1 - 86 Саїд, 2:1 - 90 Ібраїма, 2:2 - 90+6 Кулуріс

Монако - Брест 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Бен Єддер, 2:0 - 62 Слімані, 3:0 - 73 Мартінш, 3:1 - 77 Менді, 4:1 - 90 Кейта

Ніцца - Лілль 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Дольберг, 1:1 - 24 Араджо

Реймс - Діжон 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Чавален, 1:1 - 19 Тавареш, 1:2 - 48 Балде

Раніше, ПСЖ завдяки голу Неймара переграв Бордо, а Нант завдав поразки Ліону.