Циганик: За чотири дні Карпати програли Петровому і Ковалівці! Я такого ніколи не міг собі уявити!

Циганик про останні матчі Карпат

Джерело - Чемпіон.

Ведучий телеканалу 2+2 Ігор Циганик не міг представити, що Карпати за кілька днів програють Інгульцю і Колосу.

Про це він написав у Twitter.

"За чотири дні Карпати програли Петровому і програли Ковалівці! Я такого ніколи не міг собі уявити!", - написав Циганик.

За чотири дні Карпати програли Петровому і програли Ковалівці! Я такого ніколи не міг собі уявити! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 28 вересня 2019 р.

28 вересня львів'яни програли Колосу з Ковалівки в 9-му турі УПЛ, 25 вересня - у серії пенальті поступилися Інгульцю з Петрового в 1/16 фіналу Кубка України.

Петрове - селище міського типу, Ковалівка - село.