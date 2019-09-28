Циганик: За чотири дні Карпати програли Петровому і Ковалівці! Я такого ніколи не міг собі уявити!

Джерело - Чемпіон.
Ведучий телеканалу 2+2 Ігор Циганик не міг представити, що Карпати за кілька днів програють Інгульцю і Колосу.
Про це він написав у Twitter.
"За чотири дні Карпати програли Петровому і програли Ковалівці! Я такого ніколи не міг собі уявити!", - написав Циганик.
За чотири дні Карпати програли Петровому і програли Ковалівці! Я такого ніколи не міг собі уявити!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 28 вересня 2019 р.
28 вересня львів'яни програли Колосу з Ковалівки в 9-му турі УПЛ, 25 вересня - у серії пенальті поступилися Інгульцю з Петрового в 1/16 фіналу Кубка України.
Петрове - селище міського типу, Ковалівка - село.