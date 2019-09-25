Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України

Переможець визначався у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього попереднього етапу Кубка України зустрічалися Інгулець та Карпати.

У минулому розіграші Кубка України жереб вже зводив цих суперників - тоді в Олександрії на стадіоні Ніка Інгулець у серії пенальті здолав Карпати і далі, перемігши Зорю, вийшов до фіналу змагань. Тож сьогодні Карпати бажали взяти реванш за ту поразку.

З початку матчу активніше грала львівська команда, яка у першому таймі створила кілька моментів, але їх не реалізувала. Інгулець, який у цьому матчі грав експериментальним складом, давши відпочити основним виконавцям, більше опікувався захистом власних воріт. Хоча на початку другого тайму гостей врятував голкіпер від пропущеного гола. В інтервалі з 75-ої по 82-у хвилини господарів кілька раз виручив голкіпер Льопка.

Основний час зустрічі завершився внічию і було призначено два додаткові тайми. У другому овертаймі Елла Кен отримав друге попередження і Інгулець залишився у меншості. До завершення овертайму збереглися нулі на табло. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобув Інгулець.

Кубок України

Третій попередній етап, 25 вересня

Інгулець - Карпати 0:0 (пен 6:5)

Раніше, Волинь у дев’ятьох програла Минаю, а Олександрія у додатковий час здолала Діназ, у Кубку України.