Мессі отримав травму у матчі проти Вільярреала

Ліонель Мессі вийшов з перших хвилин у поєдинку шостого туру Барселона - Вільярреал, але в перерві був замінений на Усмана Дембеле.

В середині тайму аргентинець отримав пошкодження, але після допомоги медичного штабу повернувся на поле, як виявилося, до кінця тайму.

Goal підтвердив, що у Ліонеля Мессі пошкодження литкового м'яза.

Lionel Messi's first start for Barcelona since his calf problem ends at half time 😰 pic.twitter.com/SQMJQtzzJd