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Мессі отримав травму у матчі проти Вільярреала

Вчора 23:37 233 0
Аргентинець пошкодив гомілку
Мессі отримав травму у матчі проти Вільярреала
#Мессі, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі вийшов з перших хвилин у поєдинку шостого туру Барселона - Вільярреал, але в перерві був замінений на Усмана Дембеле.

В середині тайму аргентинець отримав пошкодження, але після допомоги медичного штабу повернувся на поле, як виявилося, до кінця тайму.

Goal підтвердив, що у Ліонеля Мессі пошкодження литкового м'яза.

Раніше, Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі.

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