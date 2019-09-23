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Почесний президент Ворскли отримав офіційний виклик до Державного бюро розслідувань

Сьогодні 21:12 217 0
Жеваго запрошений до Києва
Почесний президент Ворскли отримав офіційний виклик до Державного бюро розслідувань
#Жеваго, #Ворскла

Джерело - gp.gov.ua.

45-річний почесний президент полтавської Ворскли Костянтин Жеваго отримав офіційний виклик до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного.

Про це повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України.

Жеваго повинен прибути Київ в п'ятницю, 27-го вересня.

У тексті повістки не повідомляється, в чому саме підозрюється Жеваго.

За оцінкою Forbes, нинішній капітал Жеваго становить $1,2 мільярди.

Нагадаємо, травму Бурда отримав в матчі 8 туру УПЛ проти Ворскли (5:0).

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