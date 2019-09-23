Почесний президент Ворскли отримав офіційний виклик до Державного бюро розслідувань

Джерело - gp.gov.ua.
45-річний почесний президент полтавської Ворскли Костянтин Жеваго отримав офіційний виклик до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного.
Про це повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України.
Жеваго повинен прибути Київ в п'ятницю, 27-го вересня.
У тексті повістки не повідомляється, в чому саме підозрюється Жеваго.
За оцінкою Forbes, нинішній капітал Жеваго становить $1,2 мільярди.
Нагадаємо, травму Бурда отримав в матчі 8 туру УПЛ проти Ворскли (5:0).