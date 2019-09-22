Дніпро-1 намагатиметься добитися успіху у матчах української Премєр-ліги прооти Динамо та Шахтаря.

Про це розповів капітан дніпрян Сергій Кравченко.

"Команда у нас є, і якщо хтось пропускає гру, то є ким його замінити. Так що я принаймні радий, що у нас такий зараз буде графік, коли менше тренуєшся, а більше граєш. Щодо матчу проти Агробізнесу, то вони в лідерах Першої ліги – там хороша команда, новий тренер, який проповідує сучасний, європейський футбол, як я чув по відгукам. Ну а далі будуть Динамо і Шахтар — це класика, де на нас нічого тиснути не буде, але будемо намагатися усіх здивувати", - розповів Кравченко.